CorrSport – Simeone carico a pallettoni: su di lui nessun dubbio

Giovanni Simeone è pronto ancora una volta a rimpiazzare Osimhen nel migliore dei modi.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’argentino non ha praticamente mai deluso. Tante reti importanti, alcune fondamentali: impossibile dimenticare la girata nell’angolino destro del vantaggio a San Siro contro il Milan, goal che valse la vittoria per gli azzurri per 1-2 all’andata. Stasera il Cholito sarà pronto per proseguire la scia del nigeriano: “Al posto di Osimhen giocherà Giovanni

Simeone. Il Cholito, un altro che come Osi ha dimostrato di vivere con il gol una vera e propria storia d’amore e passione: finora, tra campionato e coppe, ne ha realizzati 8 in 591 minuti; una media di uno ogni 73,88 minuti. Una media pazzesca, la seconda dei cinque campionati top d’Europa e inferiore soltanto a quella di Haaland. Dice bene il signor Luciano: lui sa benissimo che mestiere fa. Lui è un centravanti vero”.