CorrSport – Sarà Kvara contro Leao: le probabili formazioni di Napoli-Milan

Sarà Kvara contro Leao, Simeone contro Giroud, Meret contro Maignan: Napoli-Milan sarà questo e tanto altro.

Una sfida nelle sfida, tra i singoli in campo e tra due squadre che dovranno, per forza di cose, incontrarsi ben 3 volte in meno di 20 giorni: stasera per dare lustro alla Serie A, in futuro per continuare nel sogno di andare più avanti possibile in Champions League. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha ipotizzato l’undici base per entrambe le formazioni: azzurri in campo con il 4-3-3, rossoneri con il 4-2-3-1. Toccherà al Cholito non far rimpiangere Osimhen, mentre dal lato rossonero ci sarà il francese Giroud, che contro gli azzurri ha già siglato due reti, tra cui una importantissima al Maradona lo scorso anno. Ecco in basso le probabili scelte di Spalletti e Pioli per il big match del Maradona.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Brahim Diaz, Krunic, Leao, Giroud.