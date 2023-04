CorrSport – Lobotka illumina: servirà una soluzione B in caso di marcatura stretta

Stanislav Lobotka continua ad essere il faro del centrocampo azzurro.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, lo slovacco verrà marcato stretto dai rossoneri questa sera e servirà mettere in atto anche un eventuale piano B per sfuggire all’oppressione avversaria: “La luce è Lobotka ma le interpretazioni appartengono, chiaramente, anche ad Anguissa e a Zielinski, alla loro capacità di restringere gli spazi in fase passiva, di crearne in quell’attiva, di modularsi secondo le richieste della partita, che può aver bisogno (anche) di una mediana a due. Nei movimenti, passi di danza con leggerezza, c’è la dimensione surreale del Napoli, la sua eleganza nel defi nire le ampiezze e la costruzione, che ha bisogno dei ritmi ma anche dell’intelligenza per annullare una gabbia presumibile su Lobotka e la densità nel mezzo con cui Pioli vorrà soff ocare l’intraprendenza di Spalletti”.