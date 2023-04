Ufficiale – Il Napoli annuncia il rinnovo di Juan Jesus, i dettagli del nuovo contratto del difensore brasiliano

Il Napoli attraverso una foto sul proprio profilo Twitter e un comunicato sul proprio sito ufficiale ha annunciato il rinnovo di Juan Jesus. Il difensore brasiliano arrivato la stagione scorsa era in scadenza in estate, e ha rinnovato il proprio contratto con gli azzurri per altri 2 anno. Oltre al biennale fino al 2025 nel contratto del giocatore c’è un’opzione di rinnovo fino a giugno 2027. Il comunicato della società azzurra: “La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Juan Jesus fino a giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027“.