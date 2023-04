Sky – La probabile formazione del Napoli di domani sera contro il Milan, tre cambi rispetto alla sfida col Torino

Domani il Napoli ospiterà allo stadio ‘Maradona’ il Milan per la giornata numero 28 del campionato di Serie A. Nel big match sarà assente il numero 9 azzurro e capocannoniere del campionato Victor Osimhen, e l’attacco sarà quasi del tutto stravolto rispetto alla sfida col Torino. Come riportato da Sky mister Spalletti starebbe valutando anche un secondo cambio in attacco rispetto all’ultima sfida. Al posto del nigeriano al centro dell’attacco ci sarà Giovanni Simeone, già decisivo nella sfida d’andata col colpo di testa del definitivo 1-2. Sulla fascia destra non ci dovrebbe essere Lozano, e al suo posto dal primo minuto dovrebbe esserci Matteo Politano, anche lui marcatore nella sfida di Milano. Un altro cambio rispetto all’ultima sfida prima della sosta è sull’out di sinistra, dove al posto di Mathìas Olivera dovrebbe tornare in campo Mario Rui, il resto dei giocatori è lo stesso della sfida coi granata. Questa la probabile formazione azzurra:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Rrahmani; Mario Rui; Zielinski; Anguissa; Lobotka; Politano; Simeone; Kvaratskhelia