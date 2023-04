Da poco è partita la prevendita per i settori superiori di Napoli – Milan valida per il ritorno di Champions League del 18 aprile. Nonostante la prevendita sia partita da poco la disponibilità è già quasi conclusa e sono già iniziate le lamentele dei tifosi, che si scagliano contro il club, reo di non aver reso noti avvisi ufficiali. La Curva B superiore è già in esaurimento, mentre qualche tagliando di più resta per Distinti e Curva A. Ampia disponibilità per i settori inferiori.