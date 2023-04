Napoli-Milan – Nei prossimi giorni saranno posti in vendita altri biglietti per i Distinti e le Curve superiori

Stamattina è partita la vendita dei biglietti per i Distinti e le Curve superiori per la sfida di Champions del 18 aprile contro il Milan. La società ha fatto sapere attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale che nei prossimi giorni saranno posti in vendita altri biglietti. La vendita continuerà domani mattina e per tre giorni settimana prossima nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì. Questo il comunicato della società azzurra: ” La SSC Napoli comunica che da questa mattina è stata messa in vendita una quota di biglietti degli Anelli Superiori di Distinti e Curve per la gara dei quarti di Champions League Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona il 18 aprile. Un’altra percentuale di tagliandi, per i suddetti Settori, sarà messa in vendita domani mattina. Altre quote di biglietti, sempre di Distinti e Curve superiori, verranno messe in vendita progressivamente lunedì, martedì e mercoledì”.