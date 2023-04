GdS – Osimhen farà di tutto per recuperare velocemente! Ha come obiettivo l’andata di Champions

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il recupero del giocatore nigeriano richiederà circa 2 settimane, a causa della fatica accumulata durante le partite con la sua nazionale. Giovedì scorso aveva già manifestato dolore al muscolo e si è reso necessario un esame ecografico per valutare la situazione. Victor ha espresso il desiderio di accelerare i tempi per partecipare al match di andata della Champions League il 12 aprile, difficile ma non irraggiungibile. Osimhen potrebbe tornare in campo per la gara di ritorno, ma dovrà prima completare il recupero clinico e fisico che richiede circa 20 giorni. Nonostante ciò, la determinazione di Osimhen nel ridurre al minimo il tempo di recupero è molto forte e l’infortunio non si trova nella stessa zona di quello subito all’inizio della stagione, lasciando una piccola speranza. Nei primi giorni della prossima settimana, Victor sarà sottoposto a nuovi esami strumentali per valutare i progressi della sua riabilitazione. In tal modo si potranno avere maggiori informazioni sulla situazione.