CdS – Kvaratskhelia è incedibile! Così De Laurentiis pone il divieto alla vendita del georgiano

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano in napoletano, uno “scassambrella” è un individuo fastidioso che riesce a disturbare anche la persona più paziente, paragonata a un ombrello che può essere rotto. L’espressione “e daje” non è più molto comune a Napoli, ma ieri De Laurentiis l’ha utilizzata per rispondere alle domande sul rinnovo di Kvaratskhelia. Anche se era già in macchina, ha fatto un balzo indietro quando gli hanno chiesto delle novità sulla questione. Ha detto di non essere come gli altri che non riescono a occuparsi dei propri affari e invece di parlare di cose interessanti, finiscono sempre per discutere della volgarità del denaro. Concentriamoci sulle questioni importanti invece di parlare del rinnovo del suo contrattuale quinquennale.