CdS – Filtra ottimismo su Osimhen! L’obiettivo è recuperarlo in 12 giorni

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano si ha l’impressione che il corpo, le fibre e la massa muscolare possano essere utili per affrontare rapidamente e superare questo disagio. Il Napoli teme di dover affrontare il quarto di finale senza Osimhen, ma le speranze superano la rabbia e si diffondono nell’aria fredda. L’incontro avrà luogo a San Siro il 12 aprile. Il centravanti si distingue per la sua andatura rassicurante e decisa, dimostrando di voler superare le difficoltà senza cadere nel vittimismo. Con prudenza ma con convinzione, continua a correre verso il traguardo. C’è ancora una finestra di dodici giorni per recuperare e c’è la speranza che Osimhen possa tornare in tempo per la gara d’andata della Champions League. Tuttavia, a Castel Volturno, si è consapevoli dell’importanza di indossare la maschera per proteggere se stessi e gli altri durante questi tempi difficili.