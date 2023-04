CdS – Domani le due curve saranno in silenzio! Proteste per alcune decisioni del club

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla protesta che accadrà domani dei gruppi organizzati del Napoli. Secondo il quotidiano la partita Napoli-Milan di domenica si svolgerà senza la presenza dei tifosi organizzati, in seguito alla protesta degli esponenti della Curva A e B riguardo ai prezzi praticati dal club azzurro per il ritorno dei quarti di Champions e alle restrizioni imposte. Gli ultras controbattono che De Laurentiis propone meno ultras e più famiglie allo stadio, ma i prezzi elevati limitano l’accesso solo a chi può permetterselo. Il prezzo di 90 euro per un settore popolare non tiene conto della passione dei tifosi. La suddivisione in “tribuna non vedenti” superiore e inferiore è ingiusta, così come l’impedimento all’ingresso di vessilli a causa di decisioni arbitrarie delle autorità locali. I gruppi si incontreranno fuori dallo stadio domenica alle 16.30 per provare a rivivere l’atmosfera, negata all’interno. In curva manterranno un rispettoso silenzio.