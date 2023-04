CdS – Con Osimhen ai box il Napoli si affida al Cholito Simeone. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Osimhen e la chance che avrà Giovanni Simeone. Secondo il quotidiano questa volta, la scelta ricade sul Cholito per una serie di ragioni ben ponderate. Nonostante il viaggio faticoso in Argentina, la sua passione per il calcio è stata vana per la scelta di Scaloni di far sedere il giocatore in panchina. Simeone ha dimostrato di essere un attaccante completo, capace di cambiare il risultato della partita in qualsiasi momento e in qualsiasi posizione del campo. Il centravanti ha dimostrato di poter gestire grandi responsabilità. La partita Napoli-Milan sembra essere perfetta per il suo debutto dal primo minuto in campionato dopo la prodezza dell’andata. Durante questa stagione, ha giocato come protagonista solo in Champions League e Coppa Italia.