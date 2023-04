CdM – Quarto infortunio di Osimhen con la Nigeria. Con il Milan attacco affidato a Simeone

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sull’infortunio di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano c’è un rischio elevato che la partita d’andata dei quarti di finale della Champions possa essere saltata dal bomber azzurro. La Nazionale nigeriana ha nuovamente dato un duro colpo al Napoli per gli infortuni. Dopo essersi fermato per quattro mesi tre anni fa a causa di un problema al braccio e aver contratto il Covid-19 due volte, l’ultimo infortunio muscolare della stagione è accaduto dopo le due partite contro la Guinea Bissau, dove ha giocato per 180 minuti. Il Cholito dovrà sostituire Osimhen, infortunato muscolarmente per la seconda volta dopo quello al bicipite femorale destro durante la partita contro il Liverpool a settembre. Raspadori potrebbe essere una carta importante da giocare durante l’incontro.