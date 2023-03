ULTIM’ORA Sky – Infortunio Osimhen: ecco quando potrebbe rientrare l’attaccante

La paura più grande delle ultime ore per i tifosi napoletani è diventata realtà. L’infortunio di Victor Osimhen si è rivelato più grave di quanto ci si aspettasse. Ne ha parlato l’inviato Francesco Modugno, ai microfoni di Sky Sport. Infatti, oltre a saltare la sfida di campionato contro il Milan, il nigeriano potrebbe dover dare forfait anche per l’andata dei quarti di Champions.

Come dichiara il giornalista, sarà difficile vederlo in campo per la gara d’andata. Il Napoli infatti, spera di ritrovare il suo attaccante titolare per la gara di ritorno, fondamentale per la stagione del club partenopeo. La data quindi per il possibile rientro di Osimhen è il 18 aprile, giorno in cui gli azzurri sfideranno il Milan per aggiudicarsi l’accesso alle semifinali di Champions League.