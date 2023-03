UFFICIALE – Napoli-Milan, corse metro straordinarie: svelati gli orari

Saranno effettuate corse metropolitane extra sulla Linea 2 dopo la partita di Serie A Napoli – Milan, in programma domenica 2 aprile alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona.

Per agevolare gli spettatori, Trenitalia collabora con Regione Campania e Comune di Napoli per far circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre l’orario solito di chiusura del servizio. Dalle ore 23.10 saranno disponibili cinque corse aggiuntive dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, quattro verso Napoli San Giovanni-Barra e una verso Pozzuoli. Per accedere ai treni, è necessario esibire il biglietto di viaggio al personale ferroviario che fornirà indicazioni per raggiungere le banchine delle metropolitane in partenza grazie alla collaborazione con la Polfer e Protezione Aziendale. Per evitare code o attese, è consigliabile acquistare in anticipo il biglietto del treno, che sarà disponibile anche presso la biglietteria di Campi Flegrei. Tuttavia, si ricorda che la fermata di Piazza Leopardi chiuderà alle ore 22.15.