TuttoSport – Zielinski è un rebus: Napoli pronto a fiondarsi su Szoboszlai e Samardzic

Ci sarebbe ancora tanto da discutere sul rinnovo di Piotr Zielinski.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, l’attuale contratto con termine nel 2024 non assicura un prosieguo in maglia azzurra per il polacco, nonostante sia trapelata la sua voglia di rimanere sotto il Vesuvio anche con un adeguamento del contratto; in alternativa la società partenopea guarda ai possibili sostituti e su tutti spiccano i profili di Szoboszlai e Samardzic: il primo è una vecchia fiamma che continua ad ardere nonostante passi il tempo, il secondo ha incantato mezza Serie A con le sue prodezze in maglia Udinese, calciatore di spessore che piace particolarmente a Giuntoli.