Lecce – Napoli: biglietti in vendita da oggi 31 marzo!

La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la notizia della diffusione dei tagliandi per la partita Lecce-Napoli in data odierna.

Ecco quanto emerso dalla fonte ufficiale del club, il quale ricorda che la prevendita dei tagliandi terminerà alle 19 di giovedì prossimo: “Saranno in vendita, a partire da venerdì 31 marzo 2023, i biglietti per Lecce-Napoli, 29esima giornata di Serie A in programma venerdì 7 aprile 2023 alle ore 19:00 allo stadio comunale “Ettore Giardiniero” di Lecce.La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità: Per effetto delle determinazioni adottate dalle Autorità competenti, i residenti nella Regione Campania potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se titolari di tessera di fidelizzazione della SSC NAPOLI. Non è consentita la cedibilità (cambio utilizzatore) del tagliando. La prevendita terminerà alle ore 19.00 di giovedì 06 aprile. Tariffe: Intero € 35,00 / Under 14 € 14,00”.