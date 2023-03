CorrSport – Festa scudetto in programma il 4 giugno: al vaglio i possibili ospiti al Plebiscito

La data della festa scudetto del Napoli, con ogni tipo di probabilità, sarà il 4 giugno.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, verrà tutto studiato ad hoc per consentire ai tifosi partenopei di festeggiare in un clima di massima sicurezza. Il luogo adibito sarà Piazza Plebiscito, dove si esibiranno diversi artisti napoletani la cui scelta è già al vaglio. I contatti sono fitti tra patron azzurro e sindaco di Napoli, oltre a coinvolgere anche il prefetto di Napoli. Seguiranno ulteriori novità nelle prossime settimane, ma l’intenzione è promuovere uno spettacolo che non crei disordini per la città, in un momento particolarmente rilevante per i napoletani.