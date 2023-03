ADL: “Osimhen? Dovrebbe rientrare tra 2 settimane! Rinnovo Kvara, lasciatemi dire una cosa”

A margine dell’assemblea di Lega, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti. Tanti i temi trattati, ma il primo e più importante riguarda la più grande preoccupazione degli azzurri nelle ultime ore: le condizioni di Victor Osimhen.

Ecco le parole del presidente: “Dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo. Andata col Milan? Quelle sono partite in cui il risultato è triplo, non si può mai sapere. Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Maldini, Scaroni e hanno una nuova proprietà. Ci sono buonissimi giocatori e anche a loro manca qualcuno. Speriamo che le forze siano equilibrate, al fine di dare ai tifosi uno bellissimo spettacolo, questo è ciò che deve dare il calcio”.

Quant’è importante per il calcio italiano questo doppio confronto Napoli-Milan in Champions League?

“Queste sono le problematiche di una UEFA senza testa. Immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo, no? Così com’è ridicolo giocare tre volte con la stessa squadra. Se uno sta facendo una competizione europea si vuole misurare con le migliori squadre europee, pertanto il Milan avrebbe dovuto giocare con un’altra squadra europea e il Napoli avrebbe dovuto giocare con un’altra squadra europea. Finché non cambieremo la UEFA saremo tutti schiavi di un ministero e non di un’associazione di imprese vere del calcio”.

Il format però è questo: quanto le piacerebbe vincere la Champions?

“Chi fa il presidente di calcio presiede il tifo, rappresenta il tifo, i tifosi, quelli reali allo stadio e quelli virtuali che guardano le partite su un Ipad o in tv. Sono loro che devono essere rispettati. La competitività va ricercata per loro, che sono i protagonisti del calcio, non lo sono i calciatori”.

Novità sul rinnovo di Kvaratskhelia?

“Ma quale rinnovo che ho cinque anni di contratto? Volete farla finita? Vi metto insieme agli altri scassaombrella giornalisti che non si fanno mai i fatti propri e che invece di parlare di cose spettacolare cadono sempre in questa volgarità del denaro”.