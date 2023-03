Napoli-Milan di Champions, alle 15 parte la vendita libera: tutti i prezzi e le modalità di acquisto

Parte alle ore 15 di oggi, 30 marzo 2023, la vendita libera per i biglietti di Napoli-Milan. Dopo la gara di campionato in programma domenica sera, gli azzurri ospiteranno nuovamente i rossoneri al Maradona il 18 aprile, in occasione del ritorno dei quarti di Champions League. Nonostante le polemiche per i prezzi, è previsto un altro sold out.

I tagliandi possono essere acquistati soltanto dai possessori della Fidelity Card. Non è consentito il cambio utilizzatore. Gli abbonati che non hanno ancora acquistato il biglietto possono usufruire del 20% di sconto, ma non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto. Per avere lo sconto, basta scrivere il numero della Fidelity Card nel campo PROMOZIONE. Lo sconto vale per un solo biglietto. Gli acquisti possono essere effettuati sul sito di TicketOne oppure presso i punti vendita TicketOne abilitati. Da domani c’è la possibilità di acquistare il tagliando anche per i diversamente abili a partire dalle ore 12.00 di venerdì 31 marzo 2023. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-diversamente-abili/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone (https://promozioni.ticketone.it/event/it/49236/90600215/napoli-vs-milan-uefa-champions-league). Questo è quanto si legge sul sito della SSC Napoli.

Questi i prezzi: