Gazzetta – Juan Jesus e non solo, pronti tanti rinnovi!

De Laurentiis blinda la sua difesa. Non solo Kim, che è sicuro di restare nonostante le voci che lo vogliono al Psg, anche Juan Jesus è vicino al rinnovo contrattuale. Anche per il brasiliano c’erano voci che annunciavano il suo addio, invece, la realtà è ben diversa: l’ex Roma e Inter prolungherà per un altro anno con opzione per un altro ancora. Ci vorrà un po’ di più, ma non mancheranno i rinnovi di Rrahmani e Di Lorenzo. Quello del capitano sarà un contratto a vita, azzurro per sempre il terzino toscano. Questo è quanto si legge dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.