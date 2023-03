Khvicha Kvaratskhelia ha vinto il premio EA Sports FIFA Player of the Month. Unico calciatore ad aver ricevuto due premi di giocatore del mese nella stessa stagione, si aggiudica anche il terzo e secondo consecutivo dopo averlo vinto a febbraio. In lizza con lui c’era anche Kim oltre a Laurientè, Rabiot e Udogie. Ennesimo riconoscimento per il georgiano per la grande stagione fin qui disputata da lui e da tutto il Napoli.

Ecco il post Instagram della Lega Serie A :