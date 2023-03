CdS: “Kvaratskhelia resta e prolunga”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la sfida tra Napoli e Milan di domenica. “Lo scudetto si vince a sinistra” scrive il quotidiano, parlando di Kvaratskhelia e Leao. In particolare, c’è un’analisi sulla situazione contrattuale dei due fenomeni: “Kvara resterà a Napoli e rinnoverà a giugno, mentre il tema del rinnovo di Leao non è ancora chiaro”.

Futuro chiarissimo, quindi, quello del georgiano che resterà ancora per qualche anno in maglia azzurra. Il portoghese non ha convinto negli ultimi mesi (come tutto il Milan, d’altronde) e la società rossonera non sembra intenzionata ad aumentargli l’ingaggio.