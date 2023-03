In una stagione fino ad oggi praticamente perfetta come quella del Napoli, c’è un dato in particolare che sbalordisce più di tutti. Gli uomini di Spalletti, oltre ad essere un gruppo unito ed una squadra decisamente competitiva anche fuori dall’Italia, hanno soprattutto dato spettacolo in attacco e dimostrato grandi capacità difensive. A 27 partite giocate, il Napoli ha uno dei migliori attacchi in Europa con 64 gol segnati e la seconda miglior difesa con solo 16 gol subiti, il rapporto tra questi due dati porta ad un +48, il migliore nei top 5 campionati europei. A guardare il Napoli dal basso, tra le altre, ci sono Bayern(+46), City e Psg(+42).