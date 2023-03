Napoli-Milan ai quarti, un derby italiano non lo si vedeva da 20 anni!

Il Napoli, dopo aver superato splendidamente gli ottavi di finale contro il Francoforte, è entrato per la prima volta nella storia nelle prime 8 d’Europa ed è stato sorteggiato per i quarti contro il Milan. Il derby italiano è il primo tra le due squadre in Champions, ma non il primo tra squadre dello stivale nella competizione.

L’ultima volta fu proprio un quarto di finale risalente alla stagione 2004/05, Milan-Inter. Prima di ciò, vi furono addirittura due derby nella stessa competizione, quella del 2002/03: la semifinale, che fu di nuovo Milan-Inter e la finale Juventus-Milan, in cui vinsero gli uomini di Ancelotti ai calci di rigore, la sesta per i rossoneri.

A distanza di 18 anni dall’ultima volta, due squadre italiane si incontreranno in Champions. È quindi la quarta volta per il Milan e la prima per il Napoli, una partita senza precedenti quella tra partenopei e diavoli che al termine, indipendentemente dal risultato, scriveranno un pezzo di storia.