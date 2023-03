Domenica sera (ore 20:45), allo stadio Diego Armando Maradona, avrà luogo il big match di Serie A tra Napoli e Milan.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sui probabili undici titolari che schiererà in campo Luciano Spalletti.

Non è da escludere un turnover, considerando anche i rientri dalla sosta Nazionali. In base alle condizioni fisiche dei giocatori impegnati in queste due settimane, il tecnico toscano farà le sue valutazioni e deciderà chi proporre dal 1′.