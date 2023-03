Napoli, report dell’allenamento: tornano 4 nazionali! Le ultime su Raspadori

Dopo la pausa della Serie A per le partite internazionali, il Napoli è tornato ad allenarsi oggi presso il centro di formazione SSCN Konami. La squadra si sta preparando per l’incontro contro il Milan che si terrà domenica 2 aprile alle ore 20.45 allo Stadio Maradona in occasione della 28esima giornata del campionato italiano. La sessione di allenamento è iniziata con una fase di attivazione e poi si è proseguiti con esercitazioni tecniche. Successivamente lavoro di potenza aerobica e partitina a campo ridotto. Durante la seduta, Raspadori ha lavorato principalmente in gruppo mentre Meret, Politano, Di Lorenzo e Lobotka sono tornati dalle loro partite con le Nazionali.