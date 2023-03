Napoli – Milan, oggi parte la prevendita per gli abbonati per il ritorno di Champions. Questi i prezzi

A partire dalle ore 12.00 di oggi 28 marzo saranno posti in vendita i biglietti per la gara di Champions League Napoli vs Milan, in programma il 18 aprile 2023 alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Durante le prime 48 ore solo gli abbonati della stagione 22/23 potranno acquistare i biglietti, con diritto di prelazione e sconto sul prezzo intero. Questi i prezzi per gli abbonati:

Tribuna Posillipo € 272,00

Tribuna Nisida € 176,00

Distinti € 104,00

Curve € 72,00

La SSC Napoli si riserva di comunicare nelle ore successive quali saranno le modalità di vendita libera, che sarà comunque riservata ai soli possessori di fidelity card Fan Stadium Card.