Il Mattino – De Laurentiis intenzionato a confermare Spalletti! Presto l’incontro per il rinnovo

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul probabile rinnovo di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano l’obiettivo era di evitare qualsiasi tipo di speculazione. Tuttavia, è evidente che Spalletti e De Laurentiis si incontreranno alla fine della stagione per prendere una decisione definitiva. Luciano non ama il gioco politico, ma è consapevole del grande cambiamento che sta avvenendo nelle panchine italiane ed europee, soprattutto per i posti più prestigiosi. Il principale argomento di discussione è per l’Italia che aspetta le prossime mosse del tecnico, che ha un contratto in scadenza a giugno. Nonostante sia molto richiesto grazie ai suoi successi sportivi, la decisione sarà presa a maggio da De Laurentiis per il rinnovo fino al 2024.