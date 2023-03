GdS – Spalletti vuole chiudere quanto prima il discorso Scudetto per concentrarsi sulla Champions

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul finale di stagione che attende il Napoli. Secondo il quotidiano Spalletti ha un piano ben preciso per il rush finale. Il Napoli sta costruendo qualcosa di eccezionale, dimostrando un dominio del gioco e delle gare incredibile con 30 vittorie su 36 partite giocate in stagione. Il lavoro per la pratica scudetto deve essere completato rapidamente per poter dedicare tutte le energie alla Champions League. L’ organico azzurro ha dimostrato di essere sempre attento, con risposte rapide alle sconfitte in campionato contro Inter e Lazio.