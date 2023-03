CdS – Novità sul futuro di Zielinski! Si aprono spiragli per il rinnovo del contratto

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano ci sono novità su Zielinski. Nonostante avesse uno dei contratti più alti, era stato considerato tra i giocatori più probabili da cedere fino a poco tempo fa. In passato sembrava che il contratto non sarebbe stato rinnovato, ma ora le parti stanno valutando la possibilità di farlo, con la condizione di ridurre le cifre. Zielinski, come già detto in precedenza, ha ancora un ingaggio di 3,7 milioni fino al 2024. Tuttavia, il club è aperto alla possibilità di rinnovare il contratto a cifre più basse per adattarsi alle nuove politiche salariali. Il giocatore si trova bene qui e c’è una speranza di trovare un accordo.