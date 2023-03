CdS – Nonostante una grandissima stagione il futuro di Meret è tutto da scrivere, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Alex Meret. Secondo il quotidiano Meret ha raggiunto il successo, dimostrando di essere disposto a fare sacrifici pur di diventare il portiere titolare del Napoli. Meret è vicino a diventare campione d’Italia e si prepara ad affrontare il Milan nei quarti di finale della Champions League. Tuttavia, il suo futuro contrattuale rimane incerto poiché il suo accordo scadrà nel giugno 2024 con un’opzione di rinnovo fino al 2025 se gioca il 70% delle partite nella prossima stagione. Le opzioni sono molteplici: le parti potrebbero decidere di rivedere gli accordi, mantenendoli o modificandoli, oppure optare per strade diverse. In attesa di ulteriori sviluppi, due nomi emergono come possibili candidati: Vicario dell’Empoli e Caprile del Bari. La posizione di Gollini, attualmente in prestito dall’Atalanta con una clausola di riscatto fissata a 8 milioni a favore del Napoli, è ancora da valutare.