CdS – Demme con la valigia pronta in estate. Giuntoli punta su due giocatori di Serie A

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano ci potrebbero essere novità riguardanti il centrocampo azzurro. Il club sta valutando se mandare in prestito Gaetano, un giovane talento della squadra, per fargli acquisire esperienza. Nel frattempo, la situazione di Demme è stata risolta definitivamente. Il tedesco partirà in estate, data la scadenza del suo contratto nel 2024. Giuntoli ha annunciato di voler puntare in grande sui nuovi acquisti e ha dichiarato di essere interessato a Teun Koopmeiners, un giocatore che aveva già cercato in passato. Però gli occhi sono puntati anche su Lazar Samardzic, giovane talento di 21 anni dell’Udinese.