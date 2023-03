Gazzetta – “Osimhen sul mercato solo in caso di offerta irrinunciabile…”

Miglior marcatore della Serie A, Victor Osimhen è ormai diventato obiettivo di mercato estivo di diversi club europei.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nigeriano ha ancora due anni di contratto con il Napoli, che dal canto suo non ha alcuna intenzione di rinunciare facilmente al giocatore, a meno che non arrivi una “proposta indecente”, o meglio irrinunciabile.

La somma di cui si parla sarebbe 150mln di euro. Da questa cifra in poi, allora De Laurentiis inizierebbe a pensarci.