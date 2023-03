Napoli-Milan, un titolare rossonero out!

Pierre Kalulu, difensore del Milan impegnato con l’Under 21 francese, sembra aver subito un infortunio al polpaccio. La squadra rossonera è preoccupata per le sue condizioni di salute.

Kalulu non sarà presente nella prossima partita dell’Under-21 francese a causa di un infortunio muscolare al polpaccio e tornerà in Italia per ulteriori valutazioni sulle sue condizioni di salute.