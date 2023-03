Tuttosport – Spalletti in un anno si è preso quello che mai aveva ricevuto prima

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sull’assegnazione a Luciano Spalletti del Premio Bearzot. Secondo il quotidiano in soli 12 mesi, Spalletti sta facendo ciò che non è riuscito a fare in 20 anni come allenatore: vincere lo scudetto e ricevere il premio Bearzot. Questo successo sta accadendo a Napoli, dove l’ultimo titolo nazionale è stato vinto durante la stagione di Maradona. Ieri è stato consegnato il premio intitolato al ct campione del mondo nel 1982 nella sala dei Baroni al Maschio Angioino. All’evento erano presenti anche il presidente De Laurentiis, il sindaco Manfredi e il presidente del Coni, Malagò. Questa è stata la 12ª edizione della celebrazione.