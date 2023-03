Il Napoli è sempre vigile sul mercato e guarda al futuro: il reparto mercato non si ferma mai e si lavora sempre al rafforzamento della squadra.

Ma, sul mercato non ci si rinforza solo con gli acquisti, ma anche con i rinnovi e le conferme dei giocatori già presenti in rosa: ad esempio, in questi giorni si stanno compiendo dei passi decisivi per il rinnovo di Juan Jesus, con un contratto annuale con opzione fino al 2025.

Ma questo non sarà l’unico rinnovo a stretto giro di posta: infatti, vanno avanti e a gonfie vele le trattative con Rrahmani, dove, nonostante non ci sia l’accordo totale, il rinnovo è in fase avanzata.

Fonte: TMW.