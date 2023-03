Il Mattino – Kvaratskhelia è incedibile! Il Napoli avvisa tutte le pretendenti del georgiano

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia, il talento georgiano scoperto solo l’anno scorso, è diventato un elemento prezioso per la squadra che intende proteggerlo a tutti i costi. Il presidente De Laurentiis ha dichiarato che il giocatore è incedibile e tutti dovranno rispettare questa decisione: una possibile asta si terrà solo nel 2024. Il Napoli ha ottenuto una valorizzazione straordinaria nel calcio europeo grazie ai 10 milioni versati alla Dinamo Batumi. In meno di un anno, la valutazione di Kvara è già salita a almeno 90 milioni di euro o più. Tuttavia, sarà difficile convincerlo a rimanere considerando le offerte economiche che gli verranno fatte dopo il suo prossimo rinnovo contrattuale. De Laurentiis però è ottimista sul fatto di trattenere il giocatore per avviare un nuovo ciclo vincente.