GdS – Raspadori verso il recupero! Può essere in panchina contro il Milan

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano a Castel Volturno si sta preparando seriamente il match di Serie A contro il Milan, con Raspadori che lavora sodo per recuperare e poter essere incluso in panchina. Il team medico ed i preparatori sono tutti concentrati sull’ex giocatore del Sassuolo, che ha seguito perfettamente i tempi di recupero previsti dal dottor Canonico. Attualmente, la sua condizione è in fase di recupero e anche se c’è una leggera differenza tra il suo stato clinico e fisico. La sua volontà e forma fisica fanno sperare che tornerà presto a disposizione di Spalletti.