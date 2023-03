GdS – De Laurentiis fa chiarezza, i big partiranno solo per cifre indecenti

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle dichiarazioni di De Laurentiis in merito alla situazione dei big azzurri. Secondo il quotidiano ADL è fiducioso, ma consapevole che non può garantire la protezione completa dei suoi gioielli poiché il mercato potrebbe sempre riservare sorprese. Tuttavia per il Napoli questi giocatori hanno un valore inestimabile. Il club azzurro non ha bisogno di vendere, ma sa che Osimhen potrebbe ricevere un’offerta vantaggiosa da un ricco club di Premier. Il presidente del Napoli richiede almeno 100 milioni di euro per sedersi a trattare, mentre a Kvaratskhelia potrebbe aumentare lo stipendio attuale grazie alla sua durata contrattuale e all’ingaggio basso.