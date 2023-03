CdS – Napoli presa d’assalto per la festa scudetto! Boom di prenotazioni per le varie strutture

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla festa scudetto che ci sarà presto a Napoli. Secondo il quotidiano la città di Napoli è attualmente al centro dell’attenzione e i turisti che la visitano quest’anno saranno accompagnati anche dai napoletani che, pur vivendo altrove, hanno deciso di partecipare alla festa prenotando hotel o B&B. La Federalberghi ha annunciato l’ultima tendenza del settore turistico. Sembra che ci sia una grande richiesta per il weekend di Napoli-Fiorentina il 7 maggio, con l’85% delle strutture ricettive già al completo. Anche nell’ultimo weekend di aprile, durante il derby con la Salernitana, le camere erano introvabili. Questo indica un aumento dell’afflusso turistico rispetto all’anno scorso con prezzi più alti per le poche stanze disponibili. Nonostante le restrizioni al centro storico, la richiesta di prenotazioni per la periferia di Napoli sta aumentando. Questo a dimostrazione che gli appassionati della città sono disposti a esplorare nuovi luoghi pur di rimanere vicini alla bellezza napoletana.