CdS – Il valore aggiunto del Napoli è la coesione ed unione che hanno i ragazzi di Spalletti

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla squadra di Spalletti fino a questo momento. Secondo il quotidiano il Napoli è in vetta grazie ad una combinazione alchemica di dominio tattico, tecnico e agonistico che si traduce in un gioco impeccabile. Questo è il risultato di una combinazione magica e sorprendente di ingredienti, che insieme creano un valore superiore alla somma delle loro parti in modo insondabile per l’aritmetica. Secondo Spalletti Osimhen, Kvara, Kim, Lobotka, Di Lorenzo e Zielinski sono i giocatori chiave della squadra e i suoi schemi si adattano alla loro abilità. Gli altri membri della rosa sono considerati complementari al loro valore. La tecnica individuale è importante, ma per avere un’egemonia duratura è necessaria una virtù che stabilizzi e renda sinergiche le dinamiche di gruppo. La virtù non è solo il risultato della bravura e della buona volontà. E’ anche di una combinazione casuale che può essere raggiunta solo attraverso tentativi intuitivi. Solo in rari casi questa combinazione si stabilizza producendo una sequenza continua di vittorie.