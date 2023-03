Aronica: “Il Napoli ha una squadra forte, un organico da 18 titolari, ha grande continuità e ha investito sui giovani”

L’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb del Napoli e della stagione degli azzurri. Queste le sue parole: “Il Napoli ha un organico con ben 18 titolari, è difficile individure uno che possa essere decisivo ai quarti di Champions. Osimhen e Kvaratskhelia sono in palla e possono determinare di più di altri giocatori, ma penso anche a Zielinski, Kim, ne ha tanti che possono sbloccare la partita. Lo step in avanti fatto dagli azzurri è stato il fatto di dare continuità, fifondando una squadra con investimenti in giovani di talento. Spalletti ha avuto fiducia nella socieà, che ha ricoperto ruoli importanti con calciatori che non erano tanto conosciuti. Il Napoli col Milan ha il vantaggio di conoscerlo bene, avrà le giuste accortezze contro una delle squadre più in forma d’Europa, poi c’è il discorso delle motivazioni, che di certo non mancheranno ai rossoneri, il Napoli però va preso con le pinze. Se si dovessero incastrare tanti meccanismi ed episodi favorevoli il Napoli ha le carte in regola per provare a vincere la Champions. Si incontrano le squadre più forti d’Europa, le partite vengono decise da episodi. Per arrivare in fondo c’è bisogno di spensieratezza ed entusiasmo, e gli uomini di Spalletti sono certo che ce la metteranno tutta. Il Napoli ha già aperto un ciclo con l’inizio dell’era De Laurentiis, quando il mio Napoli 10 anni fa ha raggiunto gli ottavi di Champions. Già all’epoca c’era dietro un lavoro certosino, poi è chiaro che quando si vince è più facile trattenere i big. Napoli è una meta ambita ed amata da tutti, chi festeggerà lo Scudetto, e chissà magari anche la Champions, non si muoverà per nessuna ragione al Mondo da questa città, ne sono convinto. I tifosi dell’Eintracht che hanno fatto quelle cose a Napoli sono gente che poco ha a che fare col mondo dello sport. Io ho potuto constatare la civiltà e l’ospitalità sia di Napoli che dei napoletani. Il fatto che sia stato permesso a tifosi sprovvisti di biglietto di fare quello che hanno fatto meriterebbe un ragionamento a 360 gradi, spero in futuro le autorità siano più accorte”.