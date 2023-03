CorrSport – Spalletti riceverà in giornata il premio Bearzot per il calcio espresso dal suo Napoli

Luciano Spalletti riceverà oggi il premio Bearzot.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico azzurro sarà premiato dati i grandi risultati ottenuti sul campo con il suo Napoli da sogno, riconosciuti in tutta Europa. Ecco quanto espresso dal quotidiano sportivo. Il riconoscimento avverrà al Maschio Angioino nella giornata odierna: “Alla trentaseiesima partita ufficiale, in una stagione che è completamente del suo Napoli, con lo scudetto che sta lì a portata dei sarti e il quarto di finale di Champions che sa già di Storia, nel «libretto» di un allenatore che il calcio l’ha cambiato già tatticamente in passato e che adesso lo stravolge per chissà quanti decenni ancora, il trenta e lode non poteva essere contemplato, per umiltà o per senso di responsabilità o per serietà con se stesso: e invece, mentre le sale del Maschio Angioino si preparano ad accoglierlo per consegnargli il premio Bearzot, il curriculum vitae di Luciano Spalletti s’arricchisce di una laurea ad honorem”.