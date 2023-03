Prima pagina – Gazzetta: “Osimhen sulle orme di Ibra”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata alla Nazionale italiana. “Europa rieccoci” titola la rosea in occasione della sfida con l’Inghilterra a Napoli. Ripartiamo da campioni in carica per riscattare l’esclusione mondiale. Mancini: “Retegui ricorda Batigol”. La Gazzetta dedica al Napoli il taglio laterale: “Victor e la doppietta che mancava da anni”, si legge nell’occhiello. Poi il titolo-paragone: “Osimhen sulle orme di Ibra lo scudetto da bomber n.1”. Il nigeriano può vincere lo scudetto e la classifica dei capocannonieri della Serie A.