Prima pagina – CdS: “Il Napoli vuole garantirsi un ciclo”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre la prima pagina sulla Nazionale Italiana, impegnata oggi a Napoli nella prima giornata della qualificazione ad Euro 2024. L’avversaria è l’Inghilterra, battuta ai rigori nella finale dell’ultima competizione europea. “Teniamocela stretta” è il titolo. Poi continua nel catenaccio: “L’Italia campione d’Europa difende la Coppa con Retegui”. Mancini trascinato dall’entusiasmo di Napoli a 320 giorni dallo storico trionfo in finale a Wembley. Al Maradona il debutto in attacco dell’italo argentino. C’è spazio anche per il Napoli.

“Il Napoli vuole garantirsi un ciclo”, scrive il quotidiano. “Il piano per blindare Osimhen e Kvara”. Nel taglio laterale si parla della “Lazio del futuro”. Il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni titola: “Zielinski è il sogno di Sarri”, il tecnico pensa al suo ex giocatore per sostituire Milinkovic in partenza.