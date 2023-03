CdS – Napoli, ADL vuole tratterene Victor Osimhen: i dettagli

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto della situazione sulle ultime novità in casa azzurra. Stando a quanto riportato dal quotidiano Aurelio De Laurentiis vuole provare a tutti i costi a trattenere il bomber Victor Osimhen. Questa la sua strategia:

“L’estate delle riflessioni sta per arrivare e Osimhen le ha annunciate con sincerità insolita per questo mondo e De Laurentiis ha un piano che lo stuzzica, ma tanto. Quando questo campionato finirà, evitando di lasciarsi travolgere dall’entusiasmo ma senza perderlo di vista, De Laurentiis proporrà ad Osimhen di rinnovare, per stringere un patto tra di loro e con la città, e rileggendo nel passato, la strategia ha precedenti illustri”.