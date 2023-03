Verratti: “Napoli città di calcio, gli azzurri stanno facendo benissimo, bello giocare qui”

Il centrocampista del Psg e della Nazionale Italia Marco Verratti ha parlato in conferenza stampa prima di Italia-Inghilterra. Il mediano ex Pescara ha parlato della città di Napoli, che ha definito molto calorosa, e gli azzurri sono felici di giocare al “Maradona’. Queste le sue parole: “Napoli è una città di calcio, molto calorosa e siamo molto felici di giocare qui. Abbiamo voglia di giocare e vogliamo fare bene, sarà una grande partita. Ho sentito Ciro e Lorenzo, so che domani ci guarderanno. Il Napoli sta facendo benissimo in campionato e in Champions League, è bellissimo giocare qui ora”.