Marchetti: “Kvaratskhelia rimane almeno un altro anno, ci sarà sicuramente rinnovo con adeguamento”

Il giornalista di Sky ed esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro di Kvicha Kvaratskhelia. Secondo il giornalista il calciatore georgiano dovrebbe rimanere almeno un altro anno al Napoli, e si sta progettando un rinnovo con adeguamento. Queste le sue parole: “Secondo me Kvaratskhelia almeno un altro al Napoli resta, c’è un progetto di crescita su di lui, il club ha creduto in lui e ci sarà sicuramente un rinnovo con adeguamento. Poi è chiaro che nel mercato è chiaro che può succedere di tutto, ma anche il georgiano penso voglia fare un altro step in maglia azzurra. Osimhen e Kvaratskhelia a lungo nel Napoli, purtroppo, non penso che li vedremo”.