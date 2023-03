Fifa Player of the month – Due azzurri candidati al premio di miglior giocatore di marzo

Come ogni mese, di consuetudine la Lega Serie A ha comunicato i candidati al premio di ‘EA Sports FIFA Player of the Month’. Attraverso la propria pagina Instagram ufficiale, la Serie A ha pubblicato un’immagine con i protagonisti del mese di marzo. Tra di essi, ci sono anche, come al solito, due giocatori del Napoli. Si tratta di Kim Min Jae e Kvicha Kvaratskhelia. Il primo, che si sta affermando a livelli altissimi, forte della fiducia di mister Spalletti che l’ha consacrato come il difensore più forte al mondo. Il secondo, che detiene già il record come unico calciatore ad aver ricevuto due premi di giocatore del mese nella stessa stagione.

A completare la cerchia dei nominati, ci sono Laurientè del Sassuolo, Rabiot della Juventus e Udogie dell’Udinese.